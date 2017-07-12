Луценко просить ВР дати згоду на арешт нардепа Добкіна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко просить Верховну Раду дати згоду не тільки на притягнення до кримінальної відповідальності, а й затримання і арешт народного депутата Михайла Добкіна (фракція "Опозиційний блок"), оскільки побоюється, що він може вплинути на хід слідства і знищити документи.

"Слідство вважає, що в діях керівника Харківського міського голови пана Добкіна є ознаки сприяння в шахрайстві і розкраданні комунальної власності в особливо великих розмірах", - сказав Ю.Луценко під час засідання комітету Верховної Ради з питань регламенту в середу в Києві.

За словами генпрокурора, він просить парламент дати згоду не тільки на зняття недоторканності, а й на затримання і арешт, оскільки мова йде про особливо тяжкому злочині, і М.Добкін зможе "тиснути на слідство і впливати на його хід", зокрема є небезпека знищення документів.

Сам М.Добкін заявив, що проситиме Верховну Раду зняти з нього депутатську недоторканність, однак виступив категорично проти свого затримання та арешту, оскільки вважає такі вимоги необґрунтованими. "Я сам проголосую за зняття із себе депутатської недоторканності... але у них завдання, щоб я сидів у в'язниці", - сказав М.Добкін.

Як повідомлялося 29 червня 2017 року Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт М.Добкіна. За його словами, в діях М.Добкіна під час перебування його мером Харкова (2006-2010 роки) "вбачаються ознаки умисного змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн".

За словами прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, в результаті протиправних дій М. Добкіна, скоєних ним за попередньої змови з групою осіб, з власності територіальної громади Харкова незаконно вилучені земельні ділянки загальною площею 61,2144 га, "чим територіальній громаді завдано збитків у розмірі 178 млн 624 тис. 598 грн, що є тяжкими наслідками ".

"М.Добкін, діючи умисно за попередньою змовою з групою осіб, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, скоїв кримінальний злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції закону від 05.04.2001 року). Крім того, діючи умисно, повторно, в інтересах голови ОК "Житлобуд-1", М.Добкін, сприяв останньому в реалізації злочинного наміру щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману ", - повідомила Л .Сарган.