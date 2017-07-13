ВР розглядає подання генпрокурора на депутата Добкіна

Верховна Рада розпочала розгляд подань генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата (фракція "Опозиційний блок") Михайла Добкіна.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", генеральний прокурор України Ю.Луценко на вечірньому пленарному засіданні парламенту в четвер представляє свої подання про надання згоди Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата М.Добкіна.

Сам парламентар при цьому є в сесійній залі. Крім того, в залі перебуває керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Як повідомлялося, 29 червня Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт М.Добкіна. За його словами, в діях М.Добкіна під час перебування його мером Харкова (2006-2010 роки) "вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у м. Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн".

12 липня Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав законним і мотивованим лише одне подання генпрокурора - про надання згоди на притягнення М.Добкіна до кримінальної відповідальності. Два інші подання - про надання згоди на затримання та на арешт М.Добкіна - комітет визнав недостатньо мотивованими.