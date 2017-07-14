"Наш край" вимагає від Кабміну повернути держрегулювання цін

Партія "Наш край" вимагає від уряду повернутися до регулювання цін на соціальні продукти харчування і відновити дію відповідної постанови, зазначено у зверненні до Кабінету Міністрів України співголови партії Олександра Мазурчака.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба "Нашого краю", О.Мазурчак зазначає, що в разі якщо уряд не відновить держрегулювання цін на продукти харчування, восени зростання цін "з'їсть" обіцяне владою підвищення пенсій і мінімальних зарплат.

"Підвищення тарифів на енерго- і водопостачання для виробників і скасування державного регулювання цін спровокували повзуче підвищення цін на продукти харчування. У результаті чого за півроку значно подорожчала 21 позиція із 23 у списку соціальних продуктів харчування. Уряд має негайно втрутитися в ситуацію ціноутворення і відновити державне регулювання цін", - зазначив О.Мазурчак.

Він додав, що через невдалу політику уряду пенсіонери сьогодні можуть собі дозволити лише хліб та яйця.

"За шість місяців відбулося стрімке подорожчання свинини і яловичини, відповідно - на 24,5 і 17,5 грн. Зараз кілограм свинини можна купити за середньою ціною 97 грн, а яловичини - 104 грн. Харчування м'ясом та м'ясними виробами стає дедалі недоступнішим для багатьох українців", - зазначив політик.

Співголова "Нашого краю" переконаний, до таких катастрофічних наслідків призвели дії уряду на догоду МВФ.

"В очікуванні обіцяного МВФ підвищення тарифів на енергопостачання і комунальні послуги, виробники продуктів харчування і роздрібні мережі заздалегідь включили витрати на зберігання товарів в оптову та роздрібну ціну. Уряд зобов'язаний був передбачити і вжити заходів. Уряд, ще маючи можливості впливати на ціни, цього не робив: фактично державне регулювання цін не працювало останні півроку ", - зазначив О.Мазурчак.

"Наш край" вимагає від уряду повернутися до реального регулювання цін на соціальні продукти харчування, "інакше обіцяне урядом підвищення пенсій і мінімальних заробітних плат восени "з'їсть" ще більше зростання цін на продукти харчування".

Як повідомлялося, з 1 липня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України про скасування державного регулювання цін на продукти харчування. З цього часу виробники не зобов'язані декларувати ціни на продовольчу продукцію і обґрунтовувати Держспоживслужбі необхідність зміни цих цін.