Політика

15:39 16.09.2017

Комітет ВР за місяць напрацює новий законопроект про Службу фінрозслідувань – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що комітет Верховної Ради з питань податкової політики має протягом місяця напрацювати новий законопроект про Службу фінансових розслідувань.

"Комітет протягом місяця напрацює новий закон про Службу фінансових розслідувань, і ми ліквідуємо економічні підрозділи СБУ, МВС, з ДФС - це боротьба, яку ми повинні виграти", - сказав він журналістам в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES-2017) "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

Прем'єр зазначив, що має намір обговорити проект закону з представниками бізнесу.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, коментуючи ситуацію, закликав взяти за основу законопроект, який вже знаходиться в уряді, був розроблений Мінфіном і узгоджений з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Я буду переконувати і президента, і прем'єр-міністра вносити у Верховну Раду саме той законопроект, який був розроблений Міністерством фінансів разом з іншими міністерствами в Кабінеті Міністрів, який узгоджений з МВФ. Це нам дасть змогу найближчим часом поліпшити інвестклімат у країні", – сказав він журналістам на YES-2017.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про СФР лише попередньо. Заявлялося, що Службу фінрозслідувань планується створити замість податкової міліції і підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, що займаються економічними питаннями.

Однак питання підвідомчості СФР залишалося невирішеним. Розглядалося три варіанти, кому буде підконтрольна СФР. За пропозицією Міністерства фінансів, служба має бути підвідомча Мінфіну. У МВС наполягають на підконтрольності МВС. Третій варіант – віддати СФР під контроль Кабміну.

Керівництво Мінфіну останні кілька місяців перебуває у стані конфлікту з керівництвом профільного податкового парламентського комітету на чолі з Ніною Южаніною.

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