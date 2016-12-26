Події

18:43 26.12.2016

"Київпастранс" запускає чотири постійних нічних маршруту

Комунальне підприємство "Київпастранс" з 30 грудня 2016 року вводить три тролейбусних і один автобусний маршрут, які будуть на постійній основі перевозити пасажирів у нічний час, з 23:00 до 6:00, повідомляється на веб-сайті компанії в понеділок.

Згідно з повідомленням, нічні тролейбусні маршрути № 91Н, № 92Н і № 93Н курсуватимуть від Центрального залізничного вокзалу до вул. Милославської, від Південного залізничного вокзалу до просп. Свободи, і від станції метро "Площа Льва Толстого" до вул. Чорнобильської відповідно.

Нічний автобусний маршрут № 137 курсуватиме від Центрального залізничного вокзалу до ст. м "Харківська".

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