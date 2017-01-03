Прокуратура через суд вимагає повернути з незаконного володіння два гуртожитки НАУ в Києві

Київська місцева прокуратура №7 в суді вимагає повернення з незаконного володіння приміщення двох гуртожитків Національного авіаційного університету (НАУ), розташованих на вул. Вітряні гори в Подільському районі столиці.

"О 2015 році зазначені будівлі площею 964,9 кв м і 1076,96 кв м, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України і закріплених на праві господарського відання за Національним авіаційним університетом, незаконно були вилучені з державного володіння і надалі перепродані приватній особі", - йдеться в оприлюдненій у вівторок прес-службою прокуратури м. Києва

Враховуючи виявлені порушення, місцева прокуратура заявила позов до Подільського райсуду м. Києва з вимогою витребувати зазначене майно з чужого незаконного володіння та повернути його територіальній громаді столиці.

"Крім того, за цим фактом правоохоронними органами столиці зареєстровано і розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України", - йдеться в інформації.

Наразі з метою недопущення подальшого відчуження об'єктів нерухомого майна за клопотанням місцевої прокуратури на спірне майно накладено арешт. Слідство триває.