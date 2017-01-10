Події

12:17 10.01.2017

Верховний Суд України відмовив Азарову в задоволенні його позову до СБУ та Лубківського

Верховний Суд України відмовив екс-прем'єр-міністру Миколі Азарову в перегляді рішень двох судів і ухвали колегії суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за його позовом до Служби безпеки України та екс-радника екс-глави СБУ Валентина Наливайченка Маркіяна Лубківського.

Скан-копію відповідної постанови Верховного Суду від 22 грудня 2016 року оприлюднив М.Лубківський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

"У допуску до провадження Верховним Судом України справи за позовом М.Азарова до СБУ, третя особа - М.Лубківський, про визнання інформації недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права позивача - право на повагу до честі та гідності, на недоторканність ділової репутації за заявою М.Азарова про перегляд рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 5 лютого 2016 року, рішення Апеляційного суду м. Києва від 7 квітня 2016 року, ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 жовтня 2016 року відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає", - йдеться в тексті документа.

"Верховний Суд України поставив крапку у справі Азаров проти СБУ і Лубківського. Екс-прем'єр-міністр програв усі судові інстанції у справі", - прокоментував постанову М.Лубківський.

Як повідомлялося, у квітні 2015 року М.Лубківський заявив, що акції провокаторів, які готували на травневі свята в Києві, фінансувалися так званим офісом Азарова з Москви.

М.Азаров подібні звинувачення назвав "брехливим брудом", заявив, що не може фінансувати акції протесту через "відсутність грошей", і вирішив подати на М.Лубківського позов до суду.

5 лютого 2016 року Шевченківський районний суд Києва відмовив М.Азарову в задоволенні позову про визнання інформації недостовірною і такою, що порушує його особисті немайнові права на повагу до честі та гідності і недоторканність ділової репутації. 7 квітня того самого року Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні апеляції екс-прем'єра та залишив рішення попередньої інстанції без змін.

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