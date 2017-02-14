Події

17:21 14.02.2017

Рішення про створення всеукраїнської мережі кардіоцентрів буде ухвалено на найближчому засіданні уряду - Гройсман

Рішення про створення всеукраїнської мережі кардіологічних центрів буде ухвалено на найближчому засіданні Кабінету Міністрів, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"На наступному засіданні ми затвердимо рішення і створимо низку кардіоцентрів у кожній області. І я вам гарантую, що смертність та інвалідність у цих регіонах буде знижено не менше ніж на 20-25% ", - сказав він.

Прем'єр також зазначив, що уряд має намір добитися зниження цін на лікарські препарати та відшкодування вартості препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми з квітня 2017 року.

Раніше в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що з держбюджету 2017 року додатково виділено 150 млн грн для закупівлі ангіографічного обладнання для створення мережі кардіологічних центрів у всій Україні.

На початку лютого уряд ухвалив рішення перенести запровадження референтного ціноутворення та запустити його разом із програмою реімбурсації у квітні.

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