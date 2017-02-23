Події

12:58 23.02.2017

Суд заблокував розгляд Нацрадою продовження ліцензії на мовлення "Радіо Весті" у Харкові

Харківський окружний адміністративний суд заборонив Національній раді з питань телебачення і радіомовлення розглядати заяву ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Майстер", що здійснює мовлення в Харкові під логотипом "Радіо Весті", про продовження йому строку дії ліцензії, заборонив регулятору оголошувати конкурс на цю частоту до вступу рішення у цій справі у законну силу.

Як розповіла під час засідання заступник голови Нацради Уляна Фещук, з позовом проти Нацради звернувся житель Харкова Станіслав Саріогло. На його думку, Нацрада порушила його права, коли в 2014 році переоформила ліцензію ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Майстер" на "Радіо Весті".

Нацрада з телерадіомовлення вирішила перенести розгляд заяв про продовження ліцензії ТОВ " Телерадіовидавнича компанія "Майстер"" (Харків) і ТОВ "ТРК "Дивосвіт" (Київ), що здійснюють мовлення під логотипом "Радіо Весті", на вечір 23 лютого.

Як повідомлялося, 16 лютого Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перенесла на найближчий час розгляду заяви ТОВ "ТРК "Дивосвіт" (Київ, здійснює мовлення під логотипом "Радіо Весті"), про продовження ліцензії через блокування розгляду цієї заяви Франківським районним судом Львова.

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