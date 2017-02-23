Нацкомфінпослуг обговорить з громадськістю проблеми на ринку страхування життя

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері ринку фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), 1 березня 2017 року проведе обговорення пропозицій щодо вирішення проблем на ринку страхування життя, повідомляється на сайті регулятора.

"1 березня 2017 року, для недопущення погіршення ситуації на ринку страхування життя та забезпечення ефективного зворотного зв'язку з громадськістю, Нацкомфінпослуг запланувала нараду щодо обговорення конкретних пропозицій із вирішення проблем у сфері діяльності на ринку страхування життя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається в ньому, акція за участю представників громадськості відбулася під будівлею Нацкомісії 21 лютого. Причиною було зникнення в 2016 році з ринку страхових компаній зі страхування життя разом із коштами клієнтів, які понад 10 років сплачували страхові внески. Мітингувальники вимагали від Нацкомфінпослуг посилити контроль за діяльністю страхових компаній, захистити права та інтереси споживачів фінансових послуг.

Як повідомлялося, клієнти ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Лайф" (Київ) 22 лютого 2017 року подали в Окружний адміністративний суд Києва позов про визнання неправомірною бездіяльність Нацкомфінпослуг, що призвела до банкрутства страховика. Про це повідомила юридична фірма "Ілляшев та Партнери", що захищає інтереси клієнтів фінансової компанії "Салве файненс Україна", які уклали договори страхування із СК.

Згідно зі звітністю Нацкомісії, в 2016 році вона анулювала ліцензії та виключила з держреєстру фінансових організацій компанії зі страхування життя "Дельта Життя", "Вектор інвест життя", "ВіраЛайф", "Гарант-Лайф". Крім того, комісія прийняла рішення про анулювання ліцензій лайфовим компаніям "ЕККО", "Українська страхова група "Життя", "Оранта-Життя".

Загалом регулятор за минулий рік анулював ліцензії та виключив з Державного реєстру фінансових установ інформацію про 41 страхову компанію, а також анулював ліцензії ще восьми страховиків.

За даними регулятора, кількість страхових компаній "life" в Україні з 1 січня до 30 вересня 2016 року скоротилося на шість - до 43 компаній, СК "non-life" – на 32, до 280 компаній. Таким чином, загальна кількість страхових компаній за дев'ять місяців скоротилася на 38 і становила 323.