Загальна вартість активів пенсійного фонду України у I пол.-2017 зросла на 12,4%

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами (НПФ) України, станом на 30 червня 2017 року становила 2,249 млрд грн, що на 12,4% більше порівняно з першим півріччям 2016 року, повідомляється на сайті Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

За даними регулятора, загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, виріс на 33,8% - до 1,227 млрд грн. Прибуток від інвестування активів становив 956 млн грн (+ 37%).

Сума пенсійних внесків за півроку збільшилася на 5,3% - до 1,946 млрд грн. Основна частина припала на внески від юридичних осіб - 1,835 млрд грн (+ 4%%). Внески від фізосіб становили 110 млн грн (+ 32,5%).

Витрати, які відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, зросли на 23,4% і загалом за час існування пенсійних фондів становили 270,8 млн грн.

Як зазначає регулятор, кількість укладених адміністраторами НПФ пенсійних контрактів у січні-червні поточного року збільшилася на 9,6% - до 66,5 тис., передусім, за рахунок зростання кількості контрактів із фізособами (59 тис.).

Загальна кількість учасників НПФ на кінець першого півріччя 2017 року становила 838 тис. осіб (+ 0,8%), з них 83,2 тис. (9,9%) отримали або отримують пенсійні виплати.

Переважна більшість учасників НПФ - особи віком від 25 до 50 років (61,9%). Особи вікової групи від 50 до 60 років становили 26,9%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років становила 9,4%, вікової групи до 25 років - 1,8%.

Крім того, як повідомляє комісія, пенсійні виплати за шість місяців поточного року збільшилися на 18,1% - до 682,5 млн грн. Одноразові виплати зросли на 10,5%, виплати на визначений строк - на 52,6%.

За інформацією Нацкомісії, середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ на 30 червня 2017 року становив 6,6 тис. грн (6,3 тис. грн - на 30 червня 2016 року), виплати на визначений строк - 40,2 тис. грн (28,3 тис. грн - на ту ж дату 2016 року).

Згідно з даними регулятора, станом на 30 червня 2017 року в Україні зареєстровано 64 НПФ та 22 адміністратори НПФ.