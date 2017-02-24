ФДМ отримав пропозиції щодо відновлення роботи ОПЗ від потенційних партнерів

Фонд державного майна (ФДМ) отримав пропозиції щодо відновлення роботи ПАТ "Одеський припортовий завод" від потенційних партнерів, заявили в прес-службі відомства.

"ФДМ завершує прийом заявок щодо відновлення роботи ОПЗ. Фонд отримав пропозиції щодо співпраці від потенційних інвесторів і партнерів", - йдеться в повідомленні.

За даними голови відомства Ігоря Білоуса, ФДМ наступного тижня розгляне варіанти, які "дадуть можливість у короткий термін відновити роботу ОПЗ".

Як повідомлялося, раніше ФДМ оголосив, що до 24 лютого прийматиме пропозиції щодо запуску ОПЗ. Серед потенційних напрямів співпраці ФДМ бачить: передачу майна ОПЗ в оренду (зокрема окремих об'єктів), завантаження заводу за давальницькою схемою, передачу підприємства в управління іншим особам, купівлю газу для потреб ОПЗ.

Група DCH Олександра Ярославського направила офіційну пропозицію щодо оренди ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), проте станом на 20 січня відповіді не отримала.

ОПЗ наприкінці 2016 року повідомив про рішення тимчасово зупинити виробництво через високу ціну природного газу, який постачає НАК "Нафтогаз України", і нагромаджений борг за його постачання.