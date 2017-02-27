Нардеп Артеменко заявляє, що в його адвоката правоохоронці проводять слідчі дії

Народний депутат України Андрій Артеменко заявляє, що слідчий Генеральної прокуратури України у супроводі групи СБУ "Альфа" проводить слідчі дії в офісі адвоката Леоніда Сивакова, який представляє депутата у справі про державну зраду.

"Кілька годин тому до його офісу зайшов слідчий з особливо важливих справ шостого відділу ГПУ з озброєною групою "Альфа", разом з невстановленими особами, і вони займаються слідчими діями за невідомою нам справою", - сказав А. Артеменко на прес-конференції в понеділок у Києві.

Нардеп зазначив, що у зв'язку з проведенням слідчих дій його адвокат наразі відсутній прес-конференції і може не потрапити на його допит. "Я не впевнений, що мій адвокат зможе брати участь сьогодні в моєму допиті, запланованому на 15:00 дня в прокуратурі Криму", - додав А. Артеменко.

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що А. Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання конфлікту на сході України. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передання Україною Росії Криму "в оренду на термін від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ із східної України".

План А. Артеменка, за даними видання, було передано на той час помічнику Д. Трампа з національної безпеки Майклу Флінну, який потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

За заявою А. Артеменка, його план підтримали радники російського президента, з якими він контактував.

20 лютого народний депутат фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, "план Артеменка - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". "Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому відіграватиме роль фронтмена", - написав він на сторінці в Facebook.

У партії "Опозиційний блок" заперечують будь-яке відношення до плану А. Артеменка.

Органи прокуратури розслідують провадження проти А. Артеменка за антидержавні дії у співпраці з РФ, не виключено, що до Верховної Ради буде внесено подання про зняття з нього депутатської недоторканності.