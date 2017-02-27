Події

13:22 27.02.2017

Нардеп Артеменко заявляє, що в його адвоката правоохоронці проводять слідчі дії

Народний депутат України Андрій Артеменко заявляє, що слідчий Генеральної прокуратури України у супроводі групи СБУ "Альфа" проводить слідчі дії в офісі адвоката Леоніда Сивакова, який представляє депутата у справі про державну зраду.

"Кілька годин тому до його офісу зайшов слідчий з особливо важливих справ шостого відділу ГПУ з озброєною групою "Альфа", разом з невстановленими особами, і вони займаються слідчими діями за невідомою нам справою", - сказав А. Артеменко на прес-конференції в понеділок у Києві.

Нардеп зазначив, що у зв'язку з проведенням слідчих дій його адвокат наразі відсутній прес-конференції і може не потрапити на його допит. "Я не впевнений, що мій адвокат зможе брати участь сьогодні в моєму допиті, запланованому на 15:00 дня в прокуратурі Криму", - додав А. Артеменко.

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що А. Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання конфлікту на сході України. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передання Україною Росії Криму "в оренду на термін від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ із східної України".

План А. Артеменка, за даними видання, було передано на той час помічнику Д. Трампа з національної безпеки Майклу Флінну, який потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

За заявою А. Артеменка, його план підтримали радники російського президента, з якими він контактував.

20 лютого народний депутат фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, "план Артеменка - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". "Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому відіграватиме роль фронтмена", - написав він на сторінці в Facebook.

У партії "Опозиційний блок" заперечують будь-яке відношення до плану А. Артеменка.

Органи прокуратури розслідують провадження проти А. Артеменка за антидержавні дії у співпраці з РФ, не виключено, що до Верховної Ради буде внесено подання про зняття з нього депутатської недоторканності.

ВАЖЛИВЕ

СБУ допитує Рубана у зв'язку з порушенням порядку перетину лінії зіткнення, найближчим часом буде опитано й Савченко

Очільники ОРДЛО не можуть припинити поставки вугілля, оскільки це вже зробили українські активісти - Штаб блокади

Артеменко заявив, що всі свої поїздки до Москви погоджував з керівництвом СБУ

Десятеро осіб загинули, півсотні травмовані за неділю на дорогах України

В Авдіївці все ще відсутня електроенергія, вода подається за графіком

ОСТАННЄ

На будівництво доріг на Дніпропетровщині залучать 4 млрд грн – Порошенко

Порошенко доручив Міноборони виділити 10 млн грн поверненому у державну власність Дніпровському військовому шпиталю

Поліція припинила діяльність мережі борделів у Києві та області з місячним виторгом понад 1,5 млн грн

ДМЗ зупинив роботу через брак ЗРС унаслідок блокування залізниці

"Укроборонпром" відкрив представництво в ОАЕ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
роботы в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА