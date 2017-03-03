Події

12:24 03.03.2017

Загрози для життя постраждалих гірників шахти "Степова" немає - медики

Загрози для життя 20 гірників, постраждалих унаслідок вибуху на шахті "Степова" ВАТ "Львіввугілля" та перевезених у Львів, немає, повідомив начальник управління охорони здоров'я Львівської міськради Володимир Зуб.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради з посиланням на В. Зуба, транспортування травмованих гірників з міської лікарні Червонограда до 8-ї лікарні Львова тривало з 20:00 2 березня до 3:00 3 березня.

"Уночі проводили лікувальні заходи, і на ранок стан усіх пацієнтів стабільний, у частини з них - середній тяжкості. Тяжкий стан зумовлено опіками дихальних шляхів, а в деяких пацієнтів також опіками обличчя й кісток. На даний момент життю жодного пацієнта нічого не загрожує", - повідомив В. Зуб.

За даними начальника управління, усі постраждалі отримують необхідну терапію, з ними працюють психологи.

Як повідомлялося, 2 березня близько 13:00 на шахті "Степова" стався вибух з подальшим обрушенням породи. Унаслідок вибуху загинуло восьмеро гірників, 21 дістав травми. Усіх травмованих доставили в міську лікарню. Пізніше 20 постраждалих транспортували у Львів, один залишився в Червонограді.

За попередніми даними, причиною вибуху був спалах повітряно-метанової суміші.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

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