"Укртранснафта" з II декади березня буде готова розпочати прокачування азербайджанської нафти на Кременчуцький НПЗ

ПАТ "Укртранснафта" з другої декади березня буде готова розпочати прокачування азербайджанської нафти на Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта"), повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник гендиректора компанії Андрій Пасішник.

"Залишилося 17 тис. тонн Urals витіснити – це три дні. 10 березня готові приймати Azeri Light", - сказав він.

А. Пасішник уточнив, що на сьогодні з нафтопроводу "Одеса-Кременчук витіснено 193 тис. тонн з 210 тис. тонн Urals.

"Укртранснафта" і "Укртатнафта" 3 листопада 2016 року підписали договір про постачання з 2017 року на Кременчуцький НПЗ не менше 1,3 млн тонн нафти сорту Azeri Light на рік. Документ передбачає відновлення роботи ділянки нафтопроводу Одеса-Кременчук, що простоює близько п'яти років.

У рамках цієї домовленості "Укртранснафта" домовилася з "Укртатнафтою" про перевалку нафти марки Urals, що викачують з нафтопроводу "Одеса-Кременчук, на залізничний транспорт для подальшого транспортування і закачування в другу нитку нафтопроводу "Дружба".

За словами А. Пасішника, договір з "Укртатнафтою" з транспортування азербайджанської нафти містить гарантії: у разі зниження обсягів транспортування Кременчуский НПЗ компенсує "Укртранснафті" всі витрати на заміщення нафти Urals на Azeri Light нафтопроводом Одеса-Кременчук.

Як повідомлялося, обсяг транспортування нафти трубопроводами на нафтопереробні заводи (НПЗ) України в 2016 році становив 1,406 млн тонн, що на 12,5% (на 200,8 тис. тонн) менше, ніж у 2015-м. Обсяг транспортування нафти на НПЗ України трубопроводами у січні-лютому 2017 року становив 216,7 тис. тонн.

"Укртранснафта", 100% акцій якої перебувають в управлінні НАК "Нафтогаз України" є оператором нафтотранспортної системи країни.

Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" діаметром від 159 мм до 1220 мм загальною протяжністю 4,767 тис. км проходить територіэю 19 областей країни, має щорічну пропускну спроможність на вході 114 млн. тонн, на виході – 56,3 млн. тонн.

"Укртатнафта", менеджмент якоъ з жовтня 2007 року контролюють акціонери Приватбанку (Дніпро), експлуатує Кременчуцький НПЗ, проектною потужністю з переробки 18,62 млн тонн нафти на рік.

НАК "Нафтогаз України" належить 43,05% акцій "Укртатнафти", ще 28% контролюють структури групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.