Луценко підтверджує отримання листа від Генпрокуратури РФ щодо допиту Януковича

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив, що українська Генпрокуратура отримала листа від російської сторони, в якому йдеться про готовність організувати допит екс-президента України Віктора Януковича на території РФ у присутності українських слідчих.

"Прийшов лист від Генпрокуратури РФ", - написав генпрокурор на сторінці у Facebook і виклав фотокопію відповідного документа, в якому, зокрема, зазначено, що "У зв'язку з перебуванням Януковича В.Ф. на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту в присутності представників правоохоронних органів України".

Водночас у листі Генпрокуратури РФ наголошується, що ні в адміністрацію президента РФ, ні в Раду Федерації Федеральних Зборів "жодної заяви Януковича В.Ф. з проханням використовувати Збройні сили Російської Федерації на території України не надходила і цими державними органами не розглядалася".

"Але що робити з виступом Чуркіна в Раді безпеки ООН про цей лист? Що робити з відеоінтерв'ю самого Януковича, який підтверджує, що писав такий лист? Що робити з виступом на Раді Федерації паном. Клішасом, який говорить про лист Януковича до Ради Федерації? " - запитує Ю.Луценко.

Він продовжив: "Що врешті-решт робити з відео зустрічі Путіна з пресою в м.Ново-Огарьово? Під час зазначеного інтерв'ю Путін В.В., відповідаючи на запитання про те, що може бути приводом для використання ЗС РФ на території України, неодноразово зазначив, що у нього є "пряме звернення чинного і легітимного президента України Януковича про використання Збройних сил для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України...".

Генпрокурор України вважає, що відповідь на ці питання одна - "скоро суд, який встановить істину і покарає зрадників і окупантів".

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура РФ у відповідь на запит Генпрокуратури України повідомила, що готова організувати допит В.Януковича на території РФ в присутності українських слідчих. "У зв'язку з перебуванням Януковича В.Ф. на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту в присутності представників правоохоронних органів України", - йдеться у відповіді Генпрокуратури РФ на запит Генеральної прокуратури України, копія якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що українські правоохоронці не братимуть участі в допиті В.Януковича на території РФ: "Підозрюваний Янукович має бути в суді і відповідати перед українським судом. Тільки так. Ніяких допитів у присутності представників Генеральної прокуратури України не буде".