Transparency International НАБУ просить розслідувати приховування інформації про наявність у Насірова британського паспорта

Антикорупційна організація Transparency International Україна закликає Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почати досудове розслідування щодо приховування інформації про наявність у керівника Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова британського громадянства з 2012 року.

"Насіров вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи і надалі використовував "підробку" для отримання допуску до державної таємниці. У діях керівника ДФС вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інша підробка документів – ІФ.)", - йдеться повідомленні департаменту комунікацій Transparency International Україна суботу.

Як повідомляється, відповідну заяву про кримінальне правопорушення організація направила директор НАБУ Артему Ситнику.

Як повідомлялося, 6 березня 2017 року представники державного обвинувачення в ході засідання Солом'янського райсуду м. Києва щодо обрання запобіжного заходу усуненому від виконання обов'язків главі ДФС Р.Насірову передали суду документи, які доводять наявність у останнього підданства Великої Британії.

У листі, отриманому НАБУ 6 березня від NCA, йдеться про те, що глава ДФС є власником британського паспорта з травня 2012 року.

У свою чергу сам Р.Насіров під час засідання Солом'янського районного суду м.Києва заявив , що він не є ні громадянином Угорщини, ні громадянином Великої Британія, а має лише громадянство України.