ВТБ Банк переглянув стратегію присутності на українському ринку - голова правління

ВТБ Банк (Україна) переглянув свою стратегію присутності на українському ринку, заявив голова правління банку Костянтин Вайсман.

"Ми продовжимо будувати максимально компактний, високоефективний у кожному бізнес-процесі банк, фокус - на дистанційних каналах обслуговування та збереженні оптимальної кількості відділень, потрібних тим, кому важливий "фізичний" контакт з банком. Ми не станемо активно нарощувати бізнес, а сконцентруємося на підвищенні ефективності управління нашими витратами, оптимізації мережі, бек-офісу, адміністративних витрат", - розповів голова правління банку Костянтин Вайсман в інтерв'ю виданню "Бизнес".

Відповідаючи на запитання про можливість продажу ВТБ Банку (Україна), його керівник зазначив, що нині не найкраща кон'юнктура для таких угод, хоча інтерес потенційних інвесторів до банку високий.

"Нині акціонери будь-якого українського банку - як закордонні, так і локальні - розглядають опцію продажу бізнесу. Питання в тому, на який обсяг втрат вони готові в разі продажу. Це корінь проблеми, оскільки на ринку домінують покупці. Усі розуміють: ринок обмежений, кон'юнктура не найкраща. Проте є інвестори, яких цікавить вихід на український ринок або розширення присутності. Як не дивно, їх не мало. Процес пошуку інвестора та переговори можуть розтягнутися на рік-два", - прогнозує глава фінустанови.

Серед ключових напрямів діяльності банку К. Вайсман назвав збільшення комісійного доходу, концентрацію на оптимізації витрат і бізнес-процесів, активну роботу з проблемною заборгованістю, розвиток дистанційних каналів обслуговування клієнтів.