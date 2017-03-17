Події

16:43 17.03.2017

Екс-голову "Укрспецекспорту" випустили під заставу

Затриманого в Лондоні екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука відпустили під заставу, 24 березня відбудеться судове засідання щодо визначення дати екстрадиційних слухань, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука затримано 15 березня, випущено під заставу, що передбачено британськими законами. (...) На 24.03.2017 р. призначено судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань", - написала вона на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю.

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