Основою економічного зростання України мають стати передові технології та інвестиції в інфраструктуру - Григоришин

Україна має потенціал для того, щоб стати "лабораторією високих технологій", вважає український бізнесмен Костянтин Григоришин.

"Україна має людські ресурси, особливо у галузі інженерії, які потрібні для розумного розвитку інфраструктури та використання технологічних переваг із розвиненіших країн", - сказав він в інтерв'ю американському виданню Clean Energy, оприлюдненому у вівторок.

Уряду, на його думку, слід "впровадити програми для усунення наявного розриву (з передовими країнами - ІФ) та досягнення економічного зростання 6-8% щорічно протягом наступних 20 років. Якщо цього не станеться, країна не виживе".

К.Григоришин закликає Захід до нового Плану Маршалла, обсяг якого може сягнути $200 млрд. "Для багатьох країн це не така вже й велика сума. Якщо Україні буде надано технології і ринок, ми зможемо досягти темпів зростання, про які я говорив", - зазначив він.

Говорячи про переваги України, бізнесмен назвав "освічене і кваліфіковане населення, яке може працювати, наприклад, у космічній галузі", хороший клімат, хорошу логістику.

"Україна є унікальним місцем для інвестицій в інфраструктуру з прийнятними ризиками і високою дохідністю. Інфраструктура України зношена, але це чудова можливість для України будувати все з нуля", - сказав він.

На думку бізнесмена, є потенціал у нових видів транспорту, можливо, у сфері штучного інтелекту, а також у нових видів хімічної та харчової продукції, відновлюваної електроенергії, накопичувачів енергії (у найближчому майбутньому це буде нова перспективна галузь).

Говорячи про реформи в енергетиці, К.Григоришин зазначив, що "нам слід забути про вугілля і застарілі плани централізованого опалення", оскільки, на його думку, "майбутнє в екологічно чистих відновлюваних джерелах енергії".

Тимчасовим рішенням, за його словами, є наявність "зеленої фази" - нових, газових електростанцій комбінованого циклу.

"Якщо ми вступаємо в партнерство із Заходом, ми зможемо створювати технології для нового покоління. Ми також можемо забезпечити обслуговування та нові інвестиції у сфері видобутку нафти і газу прямо тут, локально в Україні. Нам потрібні кредитні ресурси і врегулювання ситуації в Криму і в Донбасі. Також нам потрібні корпоративні партнери і довгострокова стратегія співпраці з корпораціями на рівні General Electric, UTC і Boeing", - сказав він.

Водночас бізнесмен не згоден з ідеєю, що зростання України має базуватися на аграрному секторі. "Безглуздо серйозно сприймати економічну нісенітницю про те, що Україна стане аграрною наддержавою. Ми що, живемо в XVII столітті? Що таке "аграрна наддержава"? Ми маємо жити в маленьких селах і бути фермерами? Це наше майбутнє? Зважаючи на той факт, що додана вартість у сільському господарстві низька, неможливо стати наддержавою на основі сільського господарства", - сказав він.

Говорячи про відносини з Росією, К.Григоришин сказав, що "Крим перестане бути проблемою, коли Україна доведе, що її економічна та соціальна модель більш прийнятна".

Україна, за його словами, не може вирішити цю проблему за допомогою військової операції. "Україна може використовувати багато інших інструментів: санкції, політичний тиск - одні з них. Україні цього разу необхідно запропонувати громадянам Криму переконливі аргументи. Недостатньо просто сказати: "Ви маєте бути українцями і говорити українською". Україна має прагнути стати привабливою державою, до якої всі будуть готові приєднатися", - вважає К.Григоришин.