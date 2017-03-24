Події

09:37 24.03.2017

Вороненкова вбив агент російських спецслужб, впроваджений до силових структур України

Екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова вбив агент російських спецслужб, упроваджений до силових структур України, стверджує народний депутат України (фракція "Народний фронт"), радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Його вбив агент російських спецслужб, якого було впроваджено до українських силових структур, який проходив у них службу, а потім отримав наказ на ліквідацію ворога Росії - Дениса Вороненкова", - сказав він, виступаючи на політичному ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, слідство серйозно просунулося за четвер. "Уже відома особа кілера, його біографія. І ми можемо упевнено сказати, що Дениса Вороненкова вбив агент російських спецслужб, громадянин України", - заявив А. Геращенко.

Депутат наголосив, що не уповноважений розповідати про цю людину. "Я думаю, що найближчим часом буде офіційна прес-конференція генерального прокурора, глави Служби безпеки України, і вони повідомлять більше інформації. З мого боку це буде некоректно", - зазначив він.

А. Геращенко також вказав, що вбивця Д. Вороненкова зробив контрольні постріли. "Завдання було за всяку ціну ліквідувати Дениса Вороненкова, зокрема і ціною свого життя, якби це було треба", - зазначив депутат.

Наявність у кілера посвідчення бійця Національної гвардії України, учасника АТО А. Геращенко пояснив тим, що вбивця узяв його з собою для того, щоб у разі потреби пред'явити цей документ поліції та сказати, що "я нормальна людина".

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