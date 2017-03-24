Події

10:11 24.03.2017

ЗМІ назвали ім'я вбивці екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова

Вбивцею екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова був 28-річний Павло Паршов, повідомляє інтернет-видання "Обозреватель" з посиланням на джерела.

На сайті Міністерства внутрішніх справ України громадянин П. Паршов зазначений як такий, якого розшукували в Дніпропетровській області й обвинувачували за ст. 205 і 209 КК України (фіктивне підприємництво і легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.

Як повідомлялося, екс-депутата Держдуми РФ Д. Вороненкова вбили в центрі Києва 23 березня. Вбивця був поранений охоронцем екс-депутата і згодом помер у лікарні.

За інформацією народного депутата України (фракція "Народний фронт"), радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вбивця - агент російських спецслужб, упроваджений до українських силових структур.

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