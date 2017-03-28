Події

14:27 28.03.2017

У Києві назвали знаковою подією майбутній візит членів Північноатлантичної Ради

Знаковою подією для діалогу Україна - НАТО в 2017 році буде візит членів Північноатлантичної Ради до України, вважає віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми очікуємо, що знаковою подією цього року в розвитку політичного діалогу Україна-НАТО – ІФ) буде візит Північноатлантичної Ради в Україну в 2017 році. І сподіваюся, що на тлі 20-річчя хартії про особливий порядок між Україною і НАТО ми будемо для себе формулювати подальші кроки для досягнення нашої довгострокової стратегічної мети, яку ми собі поставили, а саме - членство в НАТО", - заявила І. Климпуш-Цинцадзе під час засідання міжнародного круглого столу "Подолання міфів про НАТО" у вівторок у Києві.

Вона нагадала, що Україна фактично відновила програму інформування про співробітництво України з НАТО на три роки і "ця інформаційна програма щойно затверджена концепція президентом України".

Віце-прем'єр висловила сподівання, що в найближчі тижні це план заходів буде узгоджено з усіма міністерствами, і його можна буде реалізовувати.

Пізніше І. Климпуш-Цинцадзе уточнила журналістам, що представники Північноатлантичної Ради "підтвердили (намір здійснити візит до України – ІФ), ми чекаємо інформацію щодо дат".

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