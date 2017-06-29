Політика

11:35 29.06.2017

Україна очікує надходження обладнання для кіберзахисту в рамках трастового фонду НАТО

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що, з оляду на нещодавню хакерську атаку, Україна очікує надходження обладнання для кіберзахисту в рамках трастового фонду НАТО, а також розраховує на збільшення його фінансування.

"Стосовно трастового фонду з кібербезпеки - це один з тих фондів, які використовуються...На сьогодні ми очікуємо обладнання від Румунії, яке допоможе нам забезпечити більш активну і більш дієву систему кіберзахисту, оскільки Румунія є країною-лідером саме в цьому трастовому фонді", - сказала вона журналістам перед міжнародною конференцією "Україна - ЄС: інтеграція в мінливому світі" в Києві в четвер.

І.Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що від України за прийом обладнання відповідає Служба безпеки України.

"Це питання кількох місяців максимум, але я думаю, що, власне, тижнів, коли воно (обладнання - ІФ) надійде до України", - сказала вона, відповідаючи на запитання про терміни поставки такого обладнання

За словами віце-прем'єра, зважаючи на нещодавню кібератаку, Україна розраховує на збільшення фінансування трастового фонду з кібербезпеки, обсяг якого на сьогодні становить понад EUR1 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін кинув виклик міжнародному порядку, - Меттіс

ГПУ направила письмове повідомлення про підозру Курченку

Спорудження Nord Stream-2 розв'яже Росії руки для повномасштабного вторгнення в Україну - Парубій

Парубій не знає про переговори щодо об'єднання партій "БПП" і "Народний фронт"

У ВР немає голосів під жоден із наявних законопроектів про вибори - спікер

ОСТАННЄ

Парубій сподівається, що Рада наступного пленарного тижня розгляне питання нового складу ЦВК

Конституція України захищає Саакашвілі від екстрадиції до Грузії

У ВР очікують завершення спецперевірки кандидатів на посаду омбудсмена

Білий дім розгляне питання щодо надання Україні летального озброєння до кінця року, сподівається Парубій

Профільний комітет ВР підготує заяву про неприпустимість блокування запуску 4G в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА