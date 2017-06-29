Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що, з оляду на нещодавню хакерську атаку, Україна очікує надходження обладнання для кіберзахисту в рамках трастового фонду НАТО, а також розраховує на збільшення його фінансування.

"Стосовно трастового фонду з кібербезпеки - це один з тих фондів, які використовуються...На сьогодні ми очікуємо обладнання від Румунії, яке допоможе нам забезпечити більш активну і більш дієву систему кіберзахисту, оскільки Румунія є країною-лідером саме в цьому трастовому фонді", - сказала вона журналістам перед міжнародною конференцією "Україна - ЄС: інтеграція в мінливому світі" в Києві в четвер.

І.Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що від України за прийом обладнання відповідає Служба безпеки України.

"Це питання кількох місяців максимум, але я думаю, що, власне, тижнів, коли воно (обладнання - ІФ) надійде до України", - сказала вона, відповідаючи на запитання про терміни поставки такого обладнання

За словами віце-прем'єра, зважаючи на нещодавню кібератаку, Україна розраховує на збільшення фінансування трастового фонду з кібербезпеки, обсяг якого на сьогодні становить понад EUR1 млн.