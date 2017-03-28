ВТБ не виключає трансформації української "дочки" у фінансову компанію, визначиться з його долею до кінця 2017 року

ВТБ не виключає, як один із варіантів, перетворення українського дочірнього банку - ВТБ (Україна) - у фінансову компанію, визначиться з його долею до кінця 2017 року, повідомив голова ВТБ Андрій Костін журналістам у кулуарах з'їзду Асоціації російських банків.

"Є два шляхи: шлях продажу банку, шлях поетапного скорочення балансу, можливо, перехід його у фінансову компанію, нині новий закон в Україні ухвалено. Подивимося... Загалом ми хотіли б до кінця року до одного з двох рішень прийти", - сказав він, наголосив, що ВТБ хоче провести "реально хорошу операцію" з українською "дочкою".

ВТБ в Україні працює в нормальному режимі, не припиняв і не обмежував клієнтських операцій та платежів, зазначив А.Костін.

Він висловив думку, що будь-яка операція з продажу активів в Україні нині відбуватиметься з дисконтом.

Група наразі не оцінила обсягу резервів, які необхідно додатково створити на українські підрозділи. Розмір резервів залежатиме від результатів роботи групи зі стягнення кредитів і реалізації отриманих застав, зокрема нерухомості.

Операція з продажу іншої української "дочки" ВТБ - БМ Банку - перебуває у фінальній стадії. "Там - на останній стадії. Вже відбуваються якісь погодження. Невелика операція", - додав А.Костін.

Група не очікує, що може бути здійснено рейдерське захоплення українського ВТБ. "Ми не боїмося (рейдерського захоплення дочірнього банку - ІФ), але таку можливість допускаємо", - заявив А.Костін.

Він додав, що ВТБ скористається запропонованою ЦБ РФ можливістю відкласти на три роки створення резервів щодо операцій з українськими дочірніми банками.