Події

14:37 31.03.2017

Рішення про повернення державі акцій "Дніпроавіа" було ухвалено за позовом ФДМ

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов Фонду державного майна (ФДМ) України про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій "Дніпроавіа" та повернення їх державі.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, у серпні 2009 року між ФДМ і ТОВ було укладено договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Авіаційна компанія «Дніпроавіа»" кількістю приблизно 112 млн штук простих іменних акцій, що становить понад 94,5% статутного капіталу номінальною вартістю майже 28 млн грн.

"Однак зазначене товариство не виконало пунктів договору та концепції післяприватизаційного розвитку ВАТ "Авіаційна компанія «Дніпроавіа»" про передачу державі штучної злітно-посадкової смуги площею 2860 на 44 м кв., радіомаякової системи та земельних ділянок, на яких вони розташовані, для створення на їх базі державного підприємства, а також не сплатило суму інвестицій в розмірі 739 млн грн. У зв'язку з цим прокуратурою Дніпропетровської області здійснено вступ у справу щодо захисту інтересів держави", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Судом ухвалено рішення про розірвання договору купівлі-продажу та повернення зазначених акцій державі.

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