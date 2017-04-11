Події

12:57 11.04.2017

Гройсман вважає, що Білоус не реалізував себе на посаді голови ФДМ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вітає рішення голови Фонду державного майна (ФДМ) України Ігоря Білоуса піти у відставку, вважаючи, що йому не вдалося реалізувати себе на цій посаді.

"Я вітаю його рішення. Думаю, що його рішення – це оцінка його роботи", - сказав В. Гройсман на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи відомі йому причини рішення І. Білоуса піти у відставку і як він ставиться до цього.

Прем'єр додав: "Можливо, не все від нього залежало, але, на мій погляд, і я йому це говорив, йому слід було бути більш жорстким, принциповим і чітким. На жаль, я вважаю, що йому не вдалося реалізувати себе на цій посаді".

В. Гройсман висловив жаль у зв'язку з тим, що не всі важливі процеси були реалізовані.

Водночас він зазначив, що по-людськи добре ставиться до І. Білоуса.

Як повідомлялося, 10 квітня глава ФДМ І. Білоус подав у відставку і має намір після невеликої перерви повернутися в інвестиційний бізнес.

І. Білоус також зазначив, що йому і його команді вдалося втілити міжнародні стандарти приватизації.

Верховна Рада затвердила І. Білоуса головою ФДМ 19 травня 2015 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу з моменту її створення в червні 2014 року до 24 лютого 2015 року, а раніше нетривалий час обіймав посаду керівника Державної податкової служби.

Прем'єр-міністр В. Гройсман після провалу приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ) наприкінці минулого року неодноразово різко критикував главу ФДМ, пропонуючи йому і всьому керівництву Фонду подати у відставку.

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