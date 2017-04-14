Гройсман обіцяє оприлюднити постанову про реорганізацію ДФС після доопрацювання

Уряд України прийняв постанови про реформування Державної фіскальної служби (ДФС) з умовою його доопрацювання, і вона буде опублікована після такого доопрацювання, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Постанови уряду ми розробляємо, зважуючи своєчасність і необхідність ухвалення для того, щоб забезпечувати реорганізації. І після того, як ми їх доопрацюємо, а вони прийняті з доопрацюванням в уряді, вони будуть опубліковані", - сказав прем'єр на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Він вказав, що районні податкові будуть ліквідовані і перетворені на сервісні служби.

В.Гройсман також закликав Верховну Раду зробити частину своєї законодавчої роботи щодо реформування ДФС.

"Насправді треба розділити законодавчу роботу і виконавчу... Ми свою частину роботи зробимо і зробимо ефективно", - заявив глава уряду.

Як повідомлялося, постанова №237 від 29 березня "Про реформування деяких територіальних органів Державної фіскальної служби", яке ініціювало Міністерство фінансів і проти якого виступив нинішній керівник ДФС, у середу було оприлюднено на сайті уряду, проте потім зникло з нього.

Згідно з документом, зокрема, створюються два нових юрособи - Міжрегіональна митниця і Міжрегіональне головне управління ДФС.

Відповідно до цього документа обласні митниці та Енергетична митниця реорганізуються шляхом приєднання їх до Міжрегіональної митниці. Об'єднані державні податкові інспекції приєднуються до головних управлінь ДФС в областях, а останні, в свою чергу, разом з Офісом великих платників податків - до Міжрегіональному головного управління ДФС.

В.о. глави ДФС Мирослав Продан у листі на адресу Кабінету Міністрів від 31 березня, який опублікувала "Економічна правда", розкритикував таку реорганізацію, назвавши її неможливою.

Думку про неприпустимість ухвалення такого документи висловили також голова та члени профільного податкового комітету Ради.

Однак в Мінфіні агентству "Інтерфакс-Україна" наголосили, що ця постанова, на думку міністерства, є законною, а опір їй пов'язаний з неготовністю проводити реальні реформи в ДФС.