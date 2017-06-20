Події

14:58 20.06.2017

У рамках розслідування "бурштинової справи" затримано трьох помічників нардепів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано шістьох осіб.

"Загалом, станом на зараз, затримано у нас 6 осіб. Це троє помічників народних депутатів, один охоронець нардепа і двоє представників громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією", - сказав Н.Холодницькій на спільному з директором Національного антикорупційного бюро України ( НАБУ) Артемом Ситником брифінгу у вівторок у Києві.

Напередодні стало відомо про затримання охоронця народного депутата України Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка") при отриманні хабара в сумі $ 200 тис. за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину.

Пізніше низка ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ повідомили, що хабар, за якого затримали охоронця, призначався двом парламентаріям, зокрема народному депутату фракції "Народний фронт" Максиму Полякову.

Сам М.Поляков назвав дії НАБУ політичним замовленням, а також заявив про тиск на його дружину і помічників.

Б.Розенблат заявив про готовність дати свідчення у ситуації навколо затримання його помічника (охоронця), але поки що, за словами нардепа, НАБУ його не допитували. Він розцінює факт затримання співробітниками НАБУ його помічника як помсту за його діяльність із легалізації видобутку бурштину.

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