Луценко вніс до Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що направив до парламенту подання про згоду на притягнення позафракційного народного депутата, екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого до кримінальної відповідальності.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О.Довгого, у діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинені у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника "Жуків острів" загальною площею 44,25 га", - написав Ю.Луценко у своїй сторінці у Facebook e середу.

Як повідомлялося, раніше у вівторок народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм направив Ю.Луценку та Н.Холодницькому депутатський запит з проханням підтвердити наявність проекту подання про зняття депутатської недоторканності з позафракційного народного депутата, екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого.

Він нагадав, що О.Довгий є фігурантом кримінальної справи за фактом незаконного виділення земельних ділянок на території охоронного об'єкта, заповідника "Жуків острів" на південній околиці Києва і може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст.364 Кримінального кодексу (зловживання владою і службовим становищем).

"Нагадаю, в серпні 2007 року Київрада своїм рішенням ліквідувала заказник "Жуків острів ", скоротивши його площу до 196 га з 1630 га. Згодом землю, що залишилася поза заказником, було роздано під забудову, зокрема фірмам, наближеним до Віктора Януковича та його партнера, народного депутата Юрія Іванющенка ", - додав М.Найєм.

20 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив, що підписав подання на зняття недоторканності з О.Довгого в рамках кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві і вже направив його на підпис Ю.Луценку.

"Вчора підписав подання про зняття недоторканності (з О.Довгого - ІФ), оскільки ми вважаємо, що доказів, зібраних для оголошення підозри, досить для внесення зазначеного подання ... Вчора (в понеділок - ІФ) подання було направлено генпрокурору", - повідомив Н.Холодницькій на спільному брифінгу з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником у вівторок у Києві.

"По Довгому: дійсно минулого тижня надійшло клопотання, і генпрокурор визначив підслідність кримінального провадження за НАБУ за фактом виділення земельних ділянок в Києві в 2007-2009 рр.", - додав керівник САП.

Того ж дня О.Довгий мав намір особисто просити народних депутатів проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності. "Ніколи не ховався за депутатським імунітетом. Йшов на вибори, обирався в парламент не заради недоторканності. І через два з половиною роки після виборів продовжую відкрито і чесно дивитися в очі своєму виборцю. Якщо у прокуратури до мене претензії - я сам попрошу моїх колег із сесійної зали проголосувати за подання, яке нібито вніс Холодницький", - написав О.Довгий на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що не має наміру коментувати претензії правоохоронців, оскільки ніякі офіційні документи ні від київської прокуратури, ні від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до нього не надходили, а дізнався про те, що відбувається він зі ЗМІ.

Парламентарій стверджує, що не має наміру їхати з України і готуватиметься до того, щоб в суді відповісти на претензії прокуратури. "Мені нема чого боятися і нічого приховувати. Дискутувати зі слідством за допомогою Facebook не буду. З представниками прокуратури зустрінемося в суді", - сказав О.Довгий.