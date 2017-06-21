"Оппоблок" буде голосувати проти пенсійної реформи

Фракція "Опозиційний блок" проголосує проти пенсійної реформи, яку уряд має намір внести в парламент, повідомив народний депутат від цієї фракції Сергій Льовочкін.

"ПРО ("Опозиційний блок"- ІФ) буде голосувати проти пенсійної реформи КМУ (Кабінету міністрів України - ІФ), суть якої - механічне скорочення кількості пенсіонерів", - написав С.Льовочкін в мікроблозі в Twitter в середу.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін готовий внести законопроект про пенсійну реформу у Верховну Раду.