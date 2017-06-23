Гужва вважає обшук в офісі видання "Страна.юа" незаконним

Головний редактор інтернет-видання "Страна.юа" заявляє, що обшук в офісі видання був незаконним, оскільки проводився без санкції суду.

"Це Ігор Гужва. Важливий момент. Обшук, як ми з'ясували, проводився без дозволу суду. Стаття №233 кримінально-процесуального кодексу дозволяє проводити обшук приміщення без дозволу суду тільки в одному випадку - якщо є загроза чийогось життя або ж підозрюваного переслідують. У момент, коли до нас увірвалися, я сидів на місці і нікуди не тікав. Рятувати тут теж не було кого. Тобто обшук абсолютно незаконний і по бєспрєдєлу ", - йдеться в повідомленні на сторінці редактора "Страна.юа" Олександра Тимошенко.

Як повідомлялося, в четвер увечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.юа" Ігор Гужва, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий І.Гужва, який вимагав та отримав $ 10 тис. За нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в Фейсбук.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фото докази даного правопорушення.

Раніше І.Гужва повідомив, що в офісі інтернет-видання "Страна.юа" проводиться обшук.

"У нас в редакції обшук за сфальсифікованою справою", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

За словами заступника головного редактора "Страна.юа" Світлани Крюкової, обшук проводили близько 15-20 співробітників Служби безпеки України, пізніше вона уточнила, що обшук проводили співробітники слідчого управління Національної поліції.

"Будівля бізнес-центру закрито на вході. Усередині три співробітники редакції і кролик, в тому числі, головний редактор Ігор Гужва", - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.