Гужва затриманий і доставлений в главк МВС

Головний редактор інтернет-видання "Страна.юа" був затриманий в офісі видання після проведених там обшуків і доставлений в Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м.Києві, повідомляє "Страна.юа", з посиланням на дані заступника головного редактора видання Світлану Крюкову і адвокатів затриманого.

За інфорамцією С.Крюкової, планується проведення обшуку за місцем проживання І.Гужви.

"Ігоря Гужву затримали за сфабрикованою справою. Відвезли в невідомому напрямку. За нашою інформацією, планується обшук у нього вдома", - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.

"За словами адвокатів, Гужва вже доставлений на Володимирську, 15 в ГУ МВС України в місті Києві. Його хочуть затримати по ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу (КПК) (Затримання уповноваженою посадовою особою прим.). Його планують допитати в якості підозрюваного і відправити в ізолятор тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні на сайті видання.

Як повідомлялося, в четвер увечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.юа" Ігор Гужва, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий І.Гужва, який вимагав та отримав $ 10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в Фейсбук.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фото докази даного правопорушення.

Раніше І.Гужва повідомив, що в офісі інтернет-видання "Страна.юа" проводиться обшук.

"У нас в редакції обшук за сфальсифікованою справою", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

За словами заступника головного редактора "Страна.юа" Світлани Крюкової, обшук проводили близько 15-20 співробітників Служби безпеки України, пізніше вона уточнила, що обшук проводили співробітники слідчого управління Національної поліції.

"Будівлю бізнес-центру закрито на вході. Усередині три співробітники редакції і кролик, в тому числі, головний редактор Ігор Гужва", - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.