Події

11:11 23.06.2017

Правоохоронці майже три місяці вели "справу Гужви"

Народний депутат з Радикальної партії Дмитро Лінько поскаржився поліції на інтернет-видання "Страна.ua" ще 31 березня, і правоохоронці майже три місяці ведуть справу, в якій фігурує головний редактор цього видання Ігор Гужва, заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян.

"Вчора прокуратура міста Києва спільно з головним слідчим управлінням Національної поліції в Києві затримала двох зловмисників, які вимагали хабар у народного депутата Лінька. На переданні 10 тис. дол., затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії", - розповів В.Троян у п'ятницю у залі Верховної Ради під час години запитань до уряду, відповідаючи на запитання лідера фракції "Народний фронт" Максима Бурбака про операції правоохоронців у редакції інтернет-видання "Страна.ua".

"Завдяки тому, що депутат до нас звернувся ще 31 березня, за три місяці проведено негласні слідчі дії і ця справа, я думаю, дійде до логічного кінця", - сказав В.Троян.

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву.

Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази цього правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтверджує, що головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва вимагав у нього гроші.

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