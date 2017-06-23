Суд визнав незаконною бездіяльність Нацради із телерадіомовлення з переоформлення ліцензії каналу "112 Україна"

Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо нерозгляду Національною радою з питань телебачення і радіомовлення поданих компаніями групи "112 Україна" заяв про переоформлення ліцензій через зміну керівників компанії.

"Київський апеляційний адміністративний суд скасував незаконну постанову суду першої інстанції та частково задовольнив позов групи телекомпаній телеканалу "112Україна", визнавши протиправною бездіяльність Нацради з телерадіомовлення. Ця бездіяльність стосується нерозгляду Нацрадою з ТБ поданих компаніями групи "112 Україна" заяв про переоформлення ліцензій зі зміни керівників компанії", - наголошується в повідомленні на сайті телеканалу в четвер.

Згідно з ним, телеканал неодноразово заявляв про тиск з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

"З весни 2015 року це перший прецедент, коли задоволено позов "112 Україна", наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 травня в Нацраді повідомили, що її рішення про переоформлення ліцензій компаній ТОВ "ТРК "112 ТВ", "Аріадна ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Вибір" і "Новий формат ТВ", що здійснює мовлення з логотипом "112 Україна", в зв'язку зі зміною власників, складу редакційних рад та керівників, вступить у силу лише після надання ними інформації про пов'язаних осіб.

"Національна рада переоформить ліцензії заявників у разі виконання ними пункту 2 рішення, який є однаковим для всіх компаній", - зазначалося в його повідомленні.

Як повідомлялося, в березні телеканал "112 Україна" змінив склад редакційної ради, власника, керівника і виконавчого органу з одноосібного на колегіальний.