Геращенко стверджує, що в "справі Гужви" немає політичного підґрунтя

Народний депутат з фракції "Народний фронт", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що в справі головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви немає політичного підґрунтя.

"У цьому випадку немає ніяких політичних моментів. Це стосується питання того, що просто не потрібно займатися вимаганням грошей за замовні публікації", - сказав А.Геращенко журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю.

Народний депутат розповів подробиці, пов'язані з вимаганням грошей у депутата з фракції Радикальної партія Дмитра Лінька за непублікації на сайті "Страна.ua" компрометуючі матеріали про нього.

За словами А.Геращенка, до народного депутата Д.Лінька прийшов чоловік, який назвався посередником, і повідомив, що про парламентарія готують серію компрометуючих репортажів, але їх публікації можна запобігти, якщо буде виплачено певну суму грошей.

"Ігор Гужва особисто дзвонив Ліньку, але особисто з ним, наскільки мені відомо, не зустрічався. Був задіяний посередник. Мета дуже проста - особисте збагачення, шантаж через невипуск", повідомив А.Геращенко.

За його словами, в подальшому Д.Лінько звернувся до правоохоронних органів. "Було отримано дозвіл на документування всіх переговорів за рішенням суду, на прослуховування телефонів. Було виявлено, що посередник бере гроші не для себе", - розповів депутат.

Він зазначив, що був зафіксований факт передння грошей після вимагання і факт доставки грошей І.Гужві.

Як зазначив А.Геращенко, посередник частину грошей залишив собі.

А.Геращенко також нагадав, що проти І.Гужви "вже є кілька кримінальних справ, які стосуються ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зокрема є справа про розкрадання близько 17 млн грн несплачених податків".

"Ніхто не знає про те, хто фінансує сайт "Страна.ua", звідки беруться джерела для виплат зарплат", - зазначив нардеп.

На його думку, в Україні має бути закон, який би надавав можливість побачити, хто фінансує ті чи інші ЗМІ. "Сьогодні в Україні має бути ухвалений закон, що показує медіапрозорість засобів масової інформації... Не може бути такого в Америці, що "New York Times" фінансує Бін Ладен, а у нас можливо, коли існують ЗМІ, які фінансуються з території держави-агресора, Російської Федерації", - наголосив А. Геращенко.

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, в Києві було затримано головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву.

Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази цього правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва вимагав у нього гроші.

У п'ятницю, 23 червня, прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Наразі готується повідомлення про підозру затриманим особам та клопотання про обрання їм запобіжного заходу.