Події

11:47 23.06.2017

Гужву та його спільника затримано за підозрою у вимаганні

Слідчі Національної поліції в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва затримали керівника інтернет-видання "Страна.ua" і його посередника за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах).

Як повідомила в п'ятницю прес-служба прокуратури м.Києва, наразі готується повідомлення про підозру затриманим особам та клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

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Інтерфакс-Україна
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