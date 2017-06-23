Гужву та його спільника затримано за підозрою у вимаганні

Слідчі Національної поліції в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва затримали керівника інтернет-видання "Страна.ua" і його посередника за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах).

Як повідомила в п'ятницю прес-служба прокуратури м.Києва, наразі готується повідомлення про підозру затриманим особам та клопотання про обрання їм запобіжного заходу.