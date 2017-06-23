Оппоблок вимагає звільнити Гужву

Партія "Опозиційний блок" вимагає негайно звільнити затриманого напередодні ввечері головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужву.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба партії, І.Гужву затримано "за очевидно сфальсифікоаним звинуваченням". "Такому ж "липовому", як і попередні п'ять кримінальних справ, які за завданням режиму різні органи раніше порушили проти Ігоря Гужви", - зазначено в повідомленні.

В "Опозиційному блоці" зазначають, що влада продовжує політичні репресії, посилюючи тиск на незалежні засоби масової інформації.

"Водночас корупціонери, що вкрали мільярди гривень, перебувають на волі, вона кидає за ґрати незалежного журналіста за критичні публікації. Мета затримання Ігоря Гужви - закрити рота засобам масової інформації, які не бояться критикувати владу", - вважають в Оппоблоці.

Партія закликає представництва іноземних держав і міжнародних організацій підтримати їхній заклик до негайного звільнення головного редактора видання "Страна.ua" І.Гужви.

"Це питання не лише законності, а й збереження залишків свободи слова в Україні. Ми звертаємося до співробітників правоохоронних органів і судів: не будьте спільниками злочинів нинішньої влади", - ззаначено в повідомленні.