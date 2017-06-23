Нардеп Лінько підтверджує, що Гужва вимагав у нього гроші

Народний депутат із фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтверджує, що головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва вимагав у нього гроші.

"Я можу сказати, що у вимаганні та шантажі брав участь особисто головний редактор Ігор Гужва, головний редактор "Cтрана.ua". Усіх подробиць справи ми не можемо розголошувати. З кінця березня мені почали надходити погрози, шантаж і спроби вимагання грошей за непублікацію компрометуючих матеріалів, які були зібрані в результаті стеження за мною. Після цього я звернувся до правоохоронних органів і можу сказати, що те, що сталося є правильним і логічним", - сказав Д.Лінько журналістам у кулуарах Верховної Ради України в п'ятницю в Києві.

За його словами, "окрім того, що ці люди хабарники, які заробляють на своїй справі незаконно, їх ще й фінансують з Росії і цьому також є докази".

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву.

Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази цього правопорушення.