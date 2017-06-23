Головреду "Страна.ua" оголосять підозру

Головному редактору інтернет-видання "Страна.ua", в офісі якого відбувся обшук, Ігорю Гужві буде оголошено підозру, повідомляє "Страна.юа".

"Корреспондент "Страни.ua" повідомляє, що "все поволі йде до завершення. Тобто до оголошення підозри Ігорю Гужві ", - йдеться в повідомленні на сайті видання.

Сам І.Гужва, за допомогою сторінки у Facebook редактора "Страна.ua" Олександра Тимошенка, повідомив, що його затримають.

"Це Ігор Ігор Гужва. Є новини - щойно сказали, що мене будуть затримувати. Коли я влітку 2015 року повертався до України, я усвідомлював, що мене можуть посадити до в'язниці. На той час проти мене вже фабрикували справу. Але я обрав цей шлях і я ним піду. Мені шиють справу за наскрізь сфальсифікованою справою. Я не вимагав нічого ні у Лінька, ні у кого-небудь іншого. Навпаки. Мене намагалися спровокувати узяти гроші. Але я відмовився. Але докази цієї справи нікого не хвилюють. Їм головне мене посадити до в'язниці. А там вже нікого не цікавить, як далі піде справа. Але нічого. Перемога буде за нами! Прорвемося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в четвер увечері в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази цього правопорушення.

Раніше І.Гужва повідомив, що в офісі інтернет-видання "Страна.ua" проводиться обшук.

"У нас в редакції обшук за сфальсифікованою справою", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами заступника головного редактора "Страна.ua" Світлани Крюкової, обшук проводили близько 15-20 співробітників Служби безпеки України, пізніше вона уточнила, що обшук проводили співробітники слідчого управління Національної поліції.

"Будівлю бізнес-центру закрито на вході. Усередині троє співробітників редакції і кролик, серед них головний редактор Ігор Гужва", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.