Події

19:12 03.07.2017

Суд обрав запобіжний захід у "справі Онищенка" Постному

Галицький районний суд м. Львова обрав запобіжний захід фігурантові справи про розкрадання газового конденсату (т.з. "газової справи Онищенка"), видобутого ПАТ "Укргазвидобування", Валерію Постному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави у розмірі 50 млн грн

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в понеділок увечері, відповідне рішення суд прийняв при розгляді епізоду щодо газового конденсату.

При цьому в САП заявили, що В.Постний наразі перебуває у Львові.

Як повідомлялося, раніше, 16 червня, Солом’янський районний суд Києва обрав В.Постному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн. Заставу було внесено і В.Постний вийшов на свободу. При цьому сторона обвинувачення вимагала заставу у розмірі 50 млн грн

Досудове розслідування розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн, детективи НАБУ розпочали в грудні 2015 року. Слідство встановило вірогідну причетність до скоєння злочинів 27 осіб.

Справу стосовно восьми учасників "газової схеми" були передані до Солом’янського райсуду Києва 30 травня. Одному з учасників злочинної організації, фігурантові справи про розкрадання газу ПАТ "Укргазвидобування" В.Постному, відведено роль організатора у складі злочинної організації.

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