Події

02:29 04.07.2017

Археологи повідомили, що знайшли іграшкового динозавра XVII ст.

Археологи на розкопках в новгородському місті Стара Русса (РФ) знайшли загадкову іграшку, дуже схожу на динозавра, повідомили в понеділок в Староруській археологічній експедиції (САЕ).

Згідно з інформацією САЕ, знахідка зроблена на розкопі центральної, Соборної площі міста. Глиняна іграшка знаходилася в культурному шарі XVII-XVIII століть.

"Зооморфна свистулька з чотирма дірочками добре збереглася, вона - майже ціла. Ось тільки звір, якого вона зображує, - натурально динозавр. Довга шия, порівняно короткі ніжки ... Та ще й в нашийнику", - повідомили в САЕ.

Археологи знайшли іграшку - динозавра

Джерело фото: Староруська Археологічна експедиція \ Interfax

Вчені не можуть визначити, яку саме тварину близько 300 років тому виготовив древній майстер.

"Жарти - жартами, а справді цікаво, що це за звір. На коня не схожий. І не птах, тому що з чотирма ногами", - додали в експедиції.

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