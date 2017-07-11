Бойові розрахунки ЗРК С-300 ПС ЗСУ візьмуть участь у міжнародних навчаннях з бойовими стрільбами "Shabla - 2017" у Болгарії

Делегація Повітряних сил ЗС України у вівторок виїхала до Республіки Болгарія для участі в міжнародних тактичних навчаннях з бойовою стрільбою "Shabla - 2017", повідомляє прес-центр командування ПС ЗСУ.

Українську делегацію очолює начальник зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Дмитро Карпенко. До участі в навчаннях, що відбудуться на полігоні "Шабла" Військово-повітряних сил збройних сил Республіки Болгарія, від ПС ЗСУ залучатимуть бойові розрахунки підрозділів ЗРК С-300 зі складу зенітних ракетних військ, офіцери із організації взаємодії, а також курсанти факультету зенітних ракетних військ Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба загальною кількістю до 80 військовослужбовців, до 2 літаків військово-транспортної авіації", - йдеться в оприлюдненому на сайті Міноборони повідомленні.

Метою заходу є вдосконалення бойового вишколу особового складу підрозділів військових частин зенітних ракетних військ ПС ЗСУ під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань із застосуванням зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-300, поліпшення можливостей у вирішенні завдання в багатонаціональному середовищі для досягнення тактичної сумісності з підрозділами протиповітряної оборони держав-членів НАТО, а також оволодіння курсантами практичних навичок виконання службових (бойових) функцій у військах на посадах.

За словами Д.Карпенка, за погодженням з болгарською стороною проведення тактичних навчань відбудеться шляхом проведення спільного навчання з бойовими стрільбами підрозділів протиповітряної оборони.

"Протягом навчань особовий склад зенітних ракетних військ Повітряних сил ознайомиться з тактикою і процедурами, які застосовують підрозділи Військово-повітряних сил збройних сил держав-членів НАТО під час виконання завдань протиповітряної оборони, зокрема, підготовки і ведення протиповітряного бою. Екіпажі літаків транспортної авіації отримають практику при виконанні завдань військово-транспортного перевезення", - зазначили у прес-центрі командування ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, 6 липня Д.Карпенко заявив, що в Україні почали готувати зенітні ракетні підрозділи до відбиття серії масованих ударів з повітря. "Важливим у нинішньому процесі бойової підготовки є те, що ми почали готувати зенітні ракетні підрозділи до відбиття серії масованих ударів противника з повітря. Таке не практикувалося з 1992 року", - цитує начальника зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ прес-служба Міністерства оборони України .

За його словами, в планах на 2017 рік у зенітних ракетних військ проведення майже 120 командно-штаб тактичних навчань і занять. Відбудуться також три тактичні навчання з бойовою стрільбою. "Навіть підрозділи, озброєні стаціонарними комплексами С-300ПТ, відновили практику виконання мобільних дій. Лише в 2017 році таких маршів здійснено вже близько десяти", - сказав Д.Капенко.