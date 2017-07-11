"Укрнафтобуріння" в I півріччі збільшило видобуток газу на 65%

ПрАТ "Укрнафтобуріння", співвласниками якого є Ігор Коломойський і Віталій Хомутинник, за підсумками січня-червня 2017 року збільшило видобуток газу на 64,6% (на 73 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 186 млн куб. м.

Відповідно до прес-релізу компанії, видобуток нафти з газоконденсатом за підсумками першого півріччя зріс на 75% (на 9 тис. тонн) - до 21 тис. тонн.

"Значне збільшення виробничих показників в першому півріччі 2017 року стало можливим завдяки інвестиціям в розвідку і програму інтенсифікації видобутку діючих свердловин", - зазначив керівник департаменту геології Володимир Новиков.

За його словами, за останні три квартали "Укрнафтобуріння" ввело в експлуатацію три нові свердловини, до кінця липня запланований запуск ще однієї нової свердловини, що дозволить додатково наростити обсяги видобутку в другому півріччі.

Крім того, наприкінці 2017 - початку 2018 р. компанія має намір ввести в експлуатацію ще мінімум чотири нові свердловини.

Видобуток газу "Укрнафтобуріння" в 2016 році становив 259 млн куб. м, нафти і конденсату - 29 тис. тонн.

Як повідомлялося, "Укрнафтобуріння" в 2016 році збільшило чистий прибуток вдвічі (на 475,152 млн грн) порівняно з 2015 роком - до 960,151 млн грн, чистий дохід - на 54,2% (на 1 млрд 151,081 млн грн), до 3 млрд 247,039 млн грн.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні. Від 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський район, Харківська область). Компанія експлуатує 22 газоконденсатні й нафтогазові свердловини. В рамках договорів про спільну діяльність додатково експлуатує 10 газоконденсатних свердловин.