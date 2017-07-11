Події

16:44 11.07.2017

Холодницький просить генпрокурора узгодити подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Дзендзерського

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив про те, що вніс генеральному прокурору України Юрію Луценку для узгодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дениса Дзендзерського (фракція "Народний фронт").

"Зробив генеральному прокурору для узгодження подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзендзерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації - ІФ)", - написав керівник САП на сторінці в Фейсбуці у вівторок.

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