Генпрокуратура повідомила про підозру екс-меру Києва Черновецькому

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому у зловживанні владою або службовим становищем.

"За результатами розслідування, 14.07.2017 колишньому Київському міському голові Черновецькому в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, повідомляється про підозру у вчиненні... кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)", - сказано в повідомленні прес-служби Генпрокуратури в п'ятницю.

За даними відомства, повідомлення подається за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.

"Отримано докази вчинення колишніми посадовими особами Київської міської ради кримінальних правопорушень. Встановлено, що в результаті незаконних дій ... Л.Черновецького, який діяв в інтересах не встановлених на даний час осіб з найближчого оточення колишнього президента України Віктора Януковича, що виражалися в незаконному виключенні, зміні цільового призначення та передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в місті Києві, заниженні орендної плати за землю, і як наслідок ̶ знищення об'єкта археологічної спадщини, чим територіальній громаді м.Києва завдано збитків на загальну суму понад 250 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення зазначених правопорушень.