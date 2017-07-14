Події

17:13 14.07.2017

ЄБРР підписав угоду про розширення синдикованого кредиту компанії "Нібулон"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписав угоду про розширення синдикованого кредиту в розмірі $90 млн компанії "Нібулон", повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook старший радник банку Антон Усов.

"Інвестиції будуть спрямовані на фінансування торгової та експортної діяльності та передбачають два етапи кредитування: $19 млн надаються безпосередньо ЄБРР, а $71 млн будуть синдиковані через комерційні банки-партнери. Угода продовжує успішну співпрацю між компанією "Нібулон" і ЄБРР розпочата в 2010 році", - написав він.

Як повідомлялося, в серпні 2015 року ЄБРР організував синдиковане кредитне фінансування в розмірі $130 млн для компанії "Нібулон" і виділив на нього до $45 млн.

В організації уточнили, що фінансування буде складатися з кредиту "А" на суму до $45 млн, який надасть ЄБРР, і кредиту "Б" на суму до $90 млн, який буде наданий зарубіжними комерційними банками на синдикованої основі.

ТОВ СП "Нібулон" створено в 1991 році. Є одним з найбільших операторів на зерновому ринку країни. Має елеваторні потужності загальною місткістю близько 2 млн тонн, а також власним перевантажувальний термінал у Миколаєві потужністю 5 млн тонн.

"Нібулон" обробляє 82 тис. га, володіє і управляє другою за обсягом мережею внутрішніх елеваторів і річкових терміналів, морським терміналом у Миколаєві. Компанія експортує переважно кукурудзу, пшеницю і ячмінь у понад 20 країн світу. Щорічний обсяг експорту сягає 4,5 млн тонн.

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