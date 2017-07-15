Клімкін про випадок із Siemens у Росії: Це урок для всього відповідального бізнесу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що випадок із компанією Siemens у Росії - це урок для всього відповідального бізнесу.

"Урок для всього відповідального бізнесу: будь-яка співпраця з Росією - це взаємодія з шахраями. Працюємо по цьому випадку далі", - написав П.Клімкін на своїй сторінці в мікроблозі Twitter, позначивши повідомлення хештегом #Siemens.

Урок для всього відповідального бізнесу: будь-яка співпраця з Росією - це взаємодія з шахраями. Працюємо по цьому випадку далі. #Siemens — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июля 2017 г.

Як повідомлялося, за інформацією німецької газети Wirtschaftswoche, концерн Siemens розглядає можливість виходу зі спільних підприємств у Росії - ТОВ "Сіменс технології газових турбін" та "Інтеравтоматика".

За інформацією ЗМІ, ТОВ "Сіменс технології газових турбін" (у німецького концерну 65% у СП) виготовило і поставило турбіни для проекту будівництва станції на Тамані в РФ, які потім, за неофіційною інформацією, були поставлені в Крим. "Інтеравтоматика" (45,72% у Siemens, решта - у структур "Ростеху" та АТ "ВТІ"), за даними самого Siemens, здійснювала роботи на об'єкті. Компанія переробила турбіни так, що вони можуть бути не визнані продукцією Siemens.

Із 2015 року стосовно Криму діють санкції ЄС, відповідно до яких Siemens не міг здійснювати постачання своїх турбін на півострів. Проте західні ЗМІ повідомили, що чотири турбіни були переміщені з Тамані до Криму. Siemens визнав, що принаймні дві з них могли потрапити на півострів.

Компанія звернулася з позовом "про визнання операції (з продажу турбін "Технопромекспорту" для проекту в Тамані - ІФ) недійсною та застосування наслідків недійсної угоди" до московського арбітражу 11 липня. Але суд залишив заяву без руху до 21 серпня. У самому позові міститься вимога про вжиття забезпечувальних заходів, але її також не розглядають до усунення порушень, допущених під час подання позову.

Відповідачами за позовом є ВАТ "Зовнішньоекономічне об'єднання "Технопромекспорт", ТОВ "Сіменс технології газових турбін" і ТОВ "Зовнішньоекономічне об'єднання "Технопромекспорт". У Siemens пояснювали, що включили до позову своє спільне підприємство з "Силовими машинами" - "Сіменс технології газових турбін" з інформаційною метою. Усі претензії по суті стосуються "Технопромекспорту" як учасника проекту в Тамані.

Як стверджує Siemens, дві турбіни, які були відправлені до Тамані, були перенесені до Криму проти волі компанії. "Ми отримали інформацію з надійних джерел про те, що принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які були поставлені для проекту в Тамані, на півдні Росії, були перенесені до Криму проти нашої волі", - йшлося в заяві компанії. При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков говорив, що все поставлене обладнання до Криму - російського виробництва.