Нардепи від "Оппоблока" зберуть заставу за Добкіна

Народні депутати від партії "Опозиційний блок" готові зібрати необхідні кошти для внесення застави за народного депутата однойменної фракції Михайла Добкіна, заявив його колега по фракції Вадим Новинський.

"І я, і всі інші члени нашої команди, будемо допомагати своєму другові й колезі вийти з цієї ситуації, щоб він жодної хвилини не перебував в ув'язненні в слідчому ізоляторі. Ми зробимо для цього все необхідне. І буквально наступного тижня буде відомо, скільки грошей внесе кожен з нас у цю благородну справу", - цитує прес-служба "Опозиційного блоку" Вадима Новинського в суботу.

Коментуючи рішення Печерського райсуду Києва, який в суботу обрав М.Добкіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі 50 млн грн, політик заявив, що не згоден з ним, оскільки вважає, що М.Добкіна було досить передати на поруки.

"Ми заявили, що всі 42 депутати від фракції "Опозиційного блоку" були готові взяти його на поруки, але суд ці доводи не прийняв. Як і те, що Михайло Добкін здав всі свої паспорти, нікуди не збирався тікати і був готовий співпрацювати зі слідством", - заявив В.Новинський.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності, а також схвалила затримання і арешт М. Добкіна. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура має намір просити суд про обрання М.Добкіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У п'ятницю Генпрокуратура вручила М.Добкіну підозру за статтею шахрайство та перевищення службових повноважень. Нардеп повідомив журналістам, що здав слідчому всі свої паспорти і не має наміру залишати межі України, але підкреслив, що його пересування по Україні не обмежено. Він також заявив, що не має наміру вносити за себе заставу, якщо суд призначить занадто великий її розмір, як альтернативу арешту.