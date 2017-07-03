Генпрокуратура завершує розслідування проти мера Бучі за підозрою в земельних махінаціях

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України завершує досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо чинних міського голови м.Буча Київської області, секретаря Бучанської міської ради та екс-начальників відділу Держкомзему в Бучі, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, чиновники підозрюються в зловживанні службовим становищем у вилученні земель лісового фонду і зміні їхнього цільового призначення, що класифікується за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування склав і заново висунув вищевказаним особам остаточну підозру.

"Як встановлено слідством, чиновники протягом 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею понад 80 га, що завдало збитків державі на загальну суму понад 390 млн грн", - написала Л.Сарган на своїй сторінці в соцмережі Facebook в понеділок.

Генеральна прокуратура підготувала процесуальні документи для завершення досудового розслідування, склала обвинувальний акт, який найближчим часом буде спрямовано на розгляд до суду.

Як повідомлялося, в липні 2016 року генеральний прокурор України Ю.Луценко повідомив, що мери Бучі та Ірпеня - Анатолій Федорук та Володимир Карплюк - підозрюються в незаконній передачі земельних ділянок у власність своєму оточенню протягом 2006-2012 років. "Сьогодні в рамках справи про розкрадання 890 га лісу підрозділу Генпрокуратури, СБУ і МВС провели обшуки за 31 адресою, зокрема за місцем проживання мерів Бучі та Ірпеня. Підозрювані посадові особи протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва ", - повідомив він.

Генпрокурор, зокрема, зазначив, що колишньому першому заступнику голови Верховної Ради Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

11 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру меру Бучі А.Федоруку і секретарю Бучанської міськради В.Олексюку за звинуваченням у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель. Обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

25 жовтня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих Генеральної прокуратури про відсторонення Анатолія Федорука з посади міського голови м. Бучі Київської області.

4 листопада Генпрокуратура України повідомила про підозру колишньому виконувачу обов'язків начальника відділу Держкомзему в м. Бучі й колишньому начальнику земельних ресурсів у м. Ірпені, які підозрюються в причетності до розкрадання земель лісового фонду.